Will Claye holte an Olympischen Spielen schon 2 Mal Silber im Dreisprung (2012, 2016), sowie Olympia-Bronze im Weitsprung 2012. In Japan sollte dem 28-jährigen US-Amerikaner in diesem Sommer der ganz grosse Wurf gelingen.

Nach der Verschiebung von Tokio 2020 auf das nächste Jahr ist der goldene Traum vorerst vorbei. Doch Claye verarbeitete die Enttäuschung in einem Song auf kreative Weise und zeigte, dass er auch abseits der Sandgrube über grosses Talent verfügt.