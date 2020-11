Bei einem Besuch in Japan versprüht IOC-Chef Thomas Bach Zuversicht, was die Durchführung der Olympischen Spiele angeht.

Die wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio sollen wie geplant ausgetragen werden. Darauf verständigte sich der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Montag in Tokio mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga.

Beide posierten mit Mundschutzmasken für die Fotografen – eine öffentlichkeitswirksame Szene, die angesichts wachsender Zweifel an der Durchführbarkeit der Spiele in Japan Standhaftigkeit vermitteln soll.

Impfung wohl obligatorisch

Er sei entschlossen, die Spiele im kommenden Jahr auszurichten, als «Beweis, dass die Menschheit das Virus besiegt hat», sagte Suga. Das IOC werde sich bemühen, sicherzustellen, dass Athleten gegen das Coronavirus geimpft werden, falls bis dahin ein Impfstoff verfügbar sei.

«Zusammen können wir diese Olympischen Spiele und die Olympische Flamme zum Licht am Ende des Tunnels machen», so Bach weiter. Man sei sich einig, «eng zusammenzuarbeiten» mit dem Ziel, sichere Spiele zu realisieren, versicherte Suga.