In Frankreich, direkt an der Grenze, finden unter anderem die Skisprung-Bewerbe statt. Wir haben die «Exklave» besucht.

Wettkämpfe auch in Frankreich

Die Youth Olympic Games (YOG) mit Hauptort Lausanne werden an 6 Orten in der Westschweiz sowie in St. Moritz ausgetragen. Und in Frankreich.

Auf dem Gemeindegebiet von Prémanon steht die Skisprunganlage Les Tuffes. Diese liegt direkt an der Schweizer Grenze (gut 10 km Luftlinie von Nyon entfernt) und dort finden die Wettbewerbe im Skispringen, in der Nordischen Kombination und im Biathlon statt. Es ist das 1. Mal, dass die Jugendspiele in zwei Ländern stattfinden.

Gastrecht auch in Zukunft

Die YOG beteiligten sich im Vorfeld mit einem «fünfstelligen Betrag» an den nötigen Renovationsarbeiten des Les Tuffes Nordic Centers. Dies bringt für die Schweizer Verbände den zusätzlichen Vorteil, dass sie in den kommenden 20 Jahren die Schanzen an der Grenze zum Kanton Waadt mitnutzen dürfen.

Während den YOG sprangen am Montag unter anderem Rea Kindlimann (17) und Emely Torazza (15) von der Schanze mit Hillsize 90. Wie sie sich schlugen und was sie von der Anlage in Les Tuffes halten, erfahren Sie im untenstehenden Video.