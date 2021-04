Legende: Die Vorausseetzungen bleiben schwierig Ob Zuschauer zugelassen werden, ist weiter fraglich. imago images

Knapp 3 Monate vor dem Beginn der Sommerspiele in Tokio haben die Organisatoren neue und verschärfte Verhaltensregeln veröffentlicht. Unter anderem müssen sich demnach alle Sportler und ihre unmittelbaren Bezugspersonen während der Spiele täglich auf Covid-19 testen lassen. Ursprünglich waren die Untersuchungen alle 4 Tage vorgesehen.

Diverse Einschränkungen

In Tokio müssen sich sämtliche Personen strikt an einen im Vorfeld festgelegten Tagesablauf halten. Verboten ist die Benutzung von ÖV abseits der offiziellen olympischen Transport-Möglichkeiten. Gegessen werden darf nur an offiziellen Olympia-Orten mit Anti-Corona-Massnahmen oder im Hotel – per Roomservice oder Bringdienst.

Zuletzt hatte die japanische Regierung den Corona-Notstand in mehreren Präfekturen mit über 30 Mio. Einwohnern ausgerufen, auch in Tokio gelten harte Beschränkungen. Die Fallzahlen in Japan steigen seit Wochen.

Zudem kündigten die Organisatoren an, dass eine Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern erst im Juni getroffen werden soll.