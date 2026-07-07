Legende: Vergibt eine Medaille beim zweitletzten Posten Tino Polsini. SRF

Tino Polsini verpasst zum Auftakt der OL-Sprint-WM in Genua die Medaillenränge als 5. knapp.

Kasper Harlem Fosser (NOR) sichert sich überlegen seinen 6. WM-Titel.

Der Frauen-Sprint mit Simona Aebersold, Natalia Gemperle und Paula Gross ist noch im Gang (live auf SRF).

Orientierungsläufer Tino Polsini hat an der Sprint-WM in Genua eine Medaille knapp verpasst. Der 27-jährige Schweizer zeigte ein starkes Rennen und lag bis zum zweitletzten Posten auf Goldkurs. Auf der letzten Route büsste er jedoch noch entscheidende Sekunden ein und fiel zurück. Am Ende resultierte der 5. Platz.

Nach dem Wettkampf zeigte sich Polsini enttäuscht. «Ich wollte nicht zu viel riskieren, doch am Ende war mir sehr heiss. Dort sind mir dann die Fehler passiert.» Bitter: In der Qualifikation war Polsini in der 1. der 3 Gruppen der Schnellste.

Fosser mit 6. WM-Titel

Den Weltmeistertitel sicherte sich der Norweger Kasper Harlem Fosser. Der Sprint-Weltmeister von 2022 setzte sich als letzter Läufer im Ziel mit einem Vorsprung von 13 Sekunden durch und gewann seinen 6. WM-Titel. Silber ging an Guilhem Verove (FRA), Bronze an den finnischen Weltcupleader Tuomas Heikkilä.

Für Benjamin Wey verlief sein WM-Debüt weniger erfolgreich. Der 22-Jährige leistete sich bereits zu Beginn zwei gröbere Fehler und fiel früh aus den Top 20.