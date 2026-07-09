Alle Schweizerinnen und Schweizer überstehen die Qualifikation für den K.o.-Sprint am Freitag.

Legende: In der Qualifikation die Schnellste Simona Aebersold (Archiv-Bild). KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Nach dem goldenen Auftakt von Simona Aebersold im Einzelsprint hat das Schweizer OL-Team auch in der Qualifikation für die K.o.-Sprints überzeugt. Sämtliche Athletinnen und Athleten überstanden am Donnerstag in Sestri Ponente den Cut und werden am Freitag in den Finalrunden antreten.

Einzelsprint-Weltmeisterin Simona Aebersold entschied ihren Heat souverän für sich. Auch WM-Debütantin Lilly Graber (2.) und Natalia Gemperle (6.) schafften es problemlos unter die besten 12.

Vier Schweizer im Final

Bei den Männern standen vier Schweizer am Start. Timo Suter (3.), Fabian Aebersold (5.) und Joey Hadorn (9.) überstanden die Qualifikation ebenso wie Titelverteidiger Riccardo Rancan. Der Zürcher, der aufgrund seines Titels einen persönlichen Startplatz besitzt, überzeugte nach schwieriger Vorbereitung mit Rang 5.

Die K.o.-Sprints werden am Freitag ab 14:50 Uhr live auf SRF info übertragen.