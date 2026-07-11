Die Schweizer Mixed-Sprintstaffel läuft an der OL-WM in Genua zum Weltmeistertitel.

Schlussläuferin Simona Aebersold führt das Team vom 2. noch auf den 1. Rang.

Hinter der Schweiz gehen die weiteren Medaillen an Schweden und Norwegen.

Mit 28 Sekunden Rückstand auf Rang 2 liegend übergab Fabian Aebersold in der Mixed-Sprintstaffel an der WM in Genua an seine Schwester Simona Aebersold. Dann setzte die 28-jährige Schlussläuferin zu einer Gala an. Ohne Probleme navigierte sich die Sprint-Einzelweltmeisterin durch den Parcours in der italienischen Altstadt und holte so Sekunde für Sekunde auf die vor ihr laufende Norwegerin Pia Young Vik auf.

Schon bald hatte Aebersold ihre Konkurrentin nicht nur auf-, sondern sogar überholt. Die Bernerin zog schnell vorbei und liess sich den Vorsprung im Anschluss nicht mehr nehmen. Gemeinsam mit ihrem Team überquerte sie die Ziellinie und liess sich vom Publikum feiern – die Schweiz gewinnt den Weltmeistertitel. Schweden holte 20 Sekunden dahinter Silber, Norwegen (+38 Sekunden) musste sich letztlich mit Bronze begnügen.

Ein Steigerungslauf

Für das Schweizer Quartett hatte Natalia Gemperle das Rennen eröffnet. Sie hielt mit den Spitzenläuferinnen mit und übergab an 6. Position an Tino Polsini. Der 27-Jährige lieferte ab und verbesserte sich bis auf den 2. Rang, von wo er dann an Fabian Aebersold übergab. Dieser hielt die Position und verschaffte seiner Schwester so die Ausgangslage, die sie schliesslich zu Gold nutzte.

«Ich kannte den Kurs sehr gut», sagte Simona Aebersold anschliessend im Siegerinterview. «Ich bin so glücklich, dass ich das, was das Team angefangen hat, beenden konnte.» Auch, als die Konkurrentinnen einen anderen Weg einschlugen, sei sie ruhig geblieben. Das sei der Schlüssel zum Weltmeistertitel gewesen.

OL-WM in Genua