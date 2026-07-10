Das Schweizer OL-Team verpasst an der WM in Genua im K.o.-Sprint eine weitere Medaille.

Bester Schweizer wird Timo Suter, der die Top 3 als 4. knapp verpasst.

Bei den Frauen läuft Lilly Graber als beste Schweizerin auf Rang 6. Simona Aebersold scheitert in einem spektakulären Halbfinal.

Timo Suter hat seine erste WM-Medaille im Orientierungslauf knapp verpasst. Der 27-jährige Aargauer schaffte es im K.o.-Sprint in Genua in den Final der Top 6 und konnte lange mit einem Top-3-Platz liebäugeln. Eine langsamere Routenwahl zum 8. Posten wurde Suter aber zum Verhängnis.

Er verlor den Anschluss und konnte nicht mehr zur Spitze aufschliessen. 1,7 Sekunden hinter den Medaillenrängen lief er als 4. über die Ziellinie. Der neue Weltmeister heisst Guilhem Verove und kommt aus Frankreich.

Legende: In den Gassen Genuas schnell unterwegs Timo Suter. Swiss Orienteering / Sandro Anderes

Spektakel-Halbfinals

Im Rennen der Frauen hatte ein äusserst konfuser Halbfinal für Topfavoritin und Einzelsprint-Weltmeisterin Simona Aebersold Endstation bedeutet. Eine Passage mit mehreren Ebenen sorgte im Feld für komplette Verwirrung, sämtliche Athletinnen blieben eine gefühlte Ewigkeit stehen, um die richtige Route auf der Karte zu finden.

Aebersold konnte den Schaden in Grenzen halten und lief als Führende in Richtung Zielpassage. Weil diese fälschlicherweise nicht durchgehend markiert war, lief die Seeländerin falsch und fiel wieder ans Ende des Klassements zurück. Eine Aufholjagd lag nicht mehr drin.

Zur Profiteurin avancierte mit Lilly Graber eine Teamkollegin. Die Aargauerin übersprintete auf den letzten Metern Lucie Dittrichova (CZE), die sich ihres zweiten Ranges offenbar nicht bewusst war. Bei ihrem WM-Debüt schaffte es Graber somit überraschend sogleich in den Final. In der Entscheidung der Top 6 war die Luft bei der 23-Jährigen aber draussen. Beim Sieg der Tschechin Tereza Rauturier lief Graber auf den 6. Schlussrang.

Nicht weniger dramatisch war es in den Halbfinals der Männer zu- und hergegangen. Dieselbe mehrstöckige Passage sorgte auch da für ordentlich Verwirrung und Irrwege der Athleten. Fabian Aebersold lief durch ein Sperrgebiet und wurde disqualifiziert.

Suter schaffte die Qualifikation als 2. und profitierte dabei doppelt von Fehlern seiner Konkurrenten: Weltmeister Kasper Fosser (NOR) verlief sich auf dem Weg zum letzten Posten, der vermeintliche Sieger Zoltan Bujdoso (HUN) verpasste einen Posten und wurde nicht klassiert.

So geht's weiter

Mit der Mixed-Sprintstaffel wird die WM am Samstag abgeschlossen. Ab 15:30 Uhr gibt es das Rennen live auf SRF zwei zu sehen.

OL-WM in Genua