Brände in Kalifornien: NFL mit Notfallplan für Playoffs

Legende: Ob hier demnächst gespielt werden kann ist fraglich Das SoFi Stadium in Kalifornien. Imago/Sipa USA

Trotz der Waldbrände im Grossraum Los Angeles will die NFL eine Spielverlegung möglichst vermeiden. Sollte sich die Situation verschlimmern und das Spiel der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings nicht planmässig im SoFi Stadium stattfinden können, würden die Teams in das Stadion der Arizona Cardinals nach Glendale ausweichen.

«Wie bei allen Spielen gibt es Notfallpläne für den Fall, dass ein Ortswechsel erforderlich wird», hiess in einem NFL-Statement. Die Partie der 1. Playoff-Runde soll in der Nacht auf Dienstag (MEZ) stattfinden. Auch die Rams beobachten die Situation, einem Bericht von ESPN zufolge seien aktuell keine Spieler oder Mitglieder des Teams von den Bränden betroffen.

NHL bereits betroffen

Am Mittwoch war bereits das NHL-Spiel zwischen den Los Angeles Kings und Calgary abgesagt worden . Auch die Basketballer der LA Lakers und Clippers könnten betroffen sein.

Durch die Brände, die seit Mittwoch zehntausende Menschen in die Flucht trieben, stieg die Luftverschmutzung in Los Angeles zuletzt stark an.