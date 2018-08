Zweite Goldmedaille am 3. Wettkampftag der Para-EM für Manuela Schär. Auch die übrigen Schweizer überzeugten.

Schär holt 2. Gold – 4 Schweizer Medaillen am Mittwoch

Para-EM in Berlin

Manuela Schär überzeugt in Berlin.

Manuela Schär wurde ihrer Favoritenrolle über 1500 m vollauf gerecht. Die 33-jährige Zentralschweizerin drückte in Berlin von Beginn an aufs Tempo und distanzierte Alexandra Helbling mit neuer EM-Bestzeit deutlich. Die 24-jährige Helbling hielt sich im Feld lange zuhinterst auf, machte in der Schlussrunde aber Boden gut und sorgte schliesslich für einen Schweizer Doppelsieg.

Manuela Schär fährt zu Gold , Link öffnet in einem neuen Fenster

Beat Bösch hätte in Berlin zum dritten Mal in Serie 100-m-Europameister werden können und war deshalb mit dem 2. Rang nur halb zufrieden. Zumal er den siegreichen Portugiesen Mario Trindade diese Saison bisher im Griff hatte. Um zwei Hundertstel verpasste der ehemalige Kunstturner Fabian Blum bei seinem ersten EM-Einsatz überhaupt den 3. Platz.

Für die vierte Medaille am Mittwoch sorgte Bojan Mitic als Dritter über 100 Meter in der Kategorie T34. «Ich erwischte einen guten Start. Es läuft dem gesamten Team ausgezeichnet und ich bin froh, eine Medaille beisteuern zu können», kommentierte Mitic, der auch über 400 und 800 m startet, sein Rennen.