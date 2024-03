Bahnrad: 3. Schweizer Medaille an der Para-WM in Rio

Die Innerrhoder Para-Cyclerin Franziska Matile-Dörig gewann an der Bahn-WM in Rio de Janeiro Bronze im Scratch. Im Rennen über 10 km fuhr die Schweizerin taktisch clever. Die WM-Zweite aus dem Vorjahr liess sich durch die zahlreichen Attacken nicht aus der Ruhe bringen und lancierte ihrerseits in der drittletzten von 40 Runden einen Angriff, der ihr letztlich Bronze eintrug. «Ich bin trotz persönlicher Bestleistungen in den anderen Disziplinen neben dem Podest gelandet. Daher ist die Freude über diese Bronzemedaille im Scratch sehr gross», meinte Matile-Dörig. Den Sieg sicherte sich Titelverteidigerin Li Xiaohui aus China vor Emily Petricola (AUS). Für die Schweiz war es die 3. Medaille nach Bronze im Zeitfahren und Silber in der Einzelverfolgung von Flurina Rigling.