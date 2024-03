Bahnrad: Rigling im Omnium nicht zu schlagen

Die Zürcher Para-Cyclerin Flurina Rigling feierte an der Bahn-WM in Rio de Janeiro einen grossen Erfolg. Sie durfte sich in der Omnium-Wertung zum ersten Mal das Regenbogen-Trikot überziehen. Im Scratch-Rennen sicherte sie sich zudem Silber und reist nun mit insgesamt vier Medaillen zurück in die Schweiz. Der Omnium-Weltmeistertitel ist die prestigeträchtigste Auszeichnung im Rad-Bahnsport. Flurina Rigling stand in allen 4 Disziplinen auf dem Podest. An den vergangenen Weltmeisterschaften in Paris und Glasgow hatte sie neben dem Weltmeistertitel in der Einzelverfolgung jeweils Silber im Omnium gewonnen.