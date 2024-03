Bahnrad: Rigling holt Bronze

Flurina Rigling hat an der Bahnrad-WM in Rio de Janeiro Bronze im Zeitfahren über 500 Meter gewonnen. Nur die Brasilianerin Sabrina Custodia Da Silva und die australische Weltmeisterin Amanda Reid waren schneller. Über die Bronzemedaille – ihr zweites Edelmetall nach Silber in der Einzelverfolgung – freute sich die Zürcher Para-Athletin besonders: «Sprint ist nicht meine grösste Stärke, deshalb bin ich stolz darauf und nehme diese Medaille sehr gerne mit.»

Legende: Darf sich über die zweite Medaille in Rio freuen Flurina Rigling. Jean-Baptiste Benavent

Bahnrad: Gute Ausgangslage für Matile-Dörig im Omnium

Auch Franziska Matile-Dörig konnte in Rio ihren ersten Erfolg verbuchen. Mit Rang 2 über 200 Meter fliegender Start verschaffte sich die Innerrhoderin eine gute Ausgangslage für die Omnium-Gesamtwertung. Im Para-Cycling zählen dafür die Punkte aller Bahn-Disziplinen zusammen.