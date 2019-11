Nach ihrer Goldmedaille über 400 m holte die Thurgauerin Catherine Debrunner an der Para-Leichtathletik-WM über 800 m Silber.

Para-WM in Dubai

Catherine Debrunner zeigte an der Para-Leichtathletik-WM in Dubai erneut eine starke Leistung. Nach ihrer Goldmedaille über 400 m und dem 5. Rang über 1500 m fuhr die Thurgauerin nun über 800 m zu Silber.

Die 24-Jährige musste sich nur der australischen Favoritin Madison De Rozario um 1,04 Sekunden geschlagen geben.

Starker Start

Debrunner gelang ein schneller Start ins 800-m-Rennen. Sie war von Anfang an in der Spitzengruppe dabei und leistete Führungsarbeit. Mit der pfeilschnellen De Rozario konnte die Thurgauerin am Ende zwar nicht mithalten, doch die WM-Silbermedaille holte sie sich souverän.

Zwei weitere Schweizer, die am Dienstag in WM-Finals standen, blieben im Kampf um einen Quotenplatz für Tokio (Rang 4) chancenlos. Beat Bösch (100 m) und Europameisterin Alexandra Helbling (400 m) klassierten sich jeweils im 8. Rang.