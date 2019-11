Für den Luzerner ist es die zweite Medaille an den Weltmeisterschaften in Dubai.

Para-WM in Dubai

Marcel Hug holte nach Silber über 800 m auch über 1500 m Edelmetall – dieses Mal gewann er Bronze. Der Luzerner musste sich nur Prawat Wahoram aus Thailand und dem Chinesen Yong Zhang geschlagen geben.

Der Schweizer übernahm von Beginn weg die Spitze und führte das Feld während der 1. Runde an. In einem intensiven Duell mit seinem grössten Rivalen Daniel Romanchuk investierte der 33-Jährige viel Kraft. Den Amerikaner konnte Hug zwar in Schach halten, gegen Wahoram und Zhang fehlte im Endspurt dann aber die Energie.

Debrunner verpasst Podest

Catherine Debrunner verpasst nach ihrem überlegenen Start-Ziel-Sieg über 400 m vom Samstag eine weitere Medaille. Die Thurgauerin wurde über 1500 m Fünfte, Patricia Eachus beendete das Rennen auf dem letzten Rang. Beat Bösch qualifizierte sich über 100 m für den Final vom Dienstag.