Dank Celine van Till und Fabian Recher: Am 1. Tag bei den globalen Paracycling-Titelkämpfen in Ronse hat die Schweizer Delegation schon doppelt abgeräumt.

Legende: Celine van Till Die Genferin darf in Jubelpose bleiben. KEYSTONE/Til Buergy (Archiv)

Auch im Jahr nach den Heim-Weltmeisterschaften ist Celine van Till beim nächsten WM-Stopp weiter tonangebend unterwegs. Die damals zweifache Medaillengewinnerin eröffnete aus persönlicher Sicht die Titelkämpfe in Belgien mit Gold im Zeitfahren über eher flache 11,6 km nach Mass. Somit wahrte die 34-jährige Romande ihren Status.

Auch Fabian Recher konnte im gleichen Stil reüssieren und eroberte wie im Vorjahr in Zürich die Silbermedaille im Zeitfahren. Der 26-Jährige musste sich erneut nur dem Österreicher Thomas Frühwirth geschlagen geben. Recher verlor auf den gut 23 Kilometern etwas mehr als 27 Sekunden auf den Titelverteidiger. «Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit nach vorne reicht. Denn das Zeitfahren ist eigentlich nicht meine Disziplin», sagte der Berner nach dem Rennen.