An der Swiss Paralympic Night in Bern standen die Ehrungen der Olympia-Medaillengewinner im Fokus.

Paralympics-Athleten in Bern geehrt

Ausgezeichnet wurden unter anderem folgende Athletin und folgender Athlet:

Manuela Schär (Leichtathletik, Europameisterin in Berlin über 5000 m und 1500 m, jeweils T54)

Théo Gmür (Ski alpin, dreifacher Goldmedaillengewinner an den Paralympics in PyeongChang)

Zusammen mit Marcel Hug (Leichtathletik, dreifacher Europameister in Berlin über 800 m, 1500 m und 5000 m) sind die beiden auch für den Titel «Behindertensportler des Jahres» nominiert, der an den Sports Awards am 9. Dezember vergeben wird.

Newcomer-Award für Meister

Den Newcomer-Award erhielt Nora Meister. Die 15-jährige Aargauerin wurde im August in Dublin Europameisterin über 100 m Rücken (S7) und 400 m Freistil (S7).