An den ParAthletics 2024 in Nottwil haben sich die Schweizer Rollstuhl-Cracks vorzüglich in Szene gesetzt.

Bei anspruchsvollen Wettkampfbedingungen mit wechselndem Wind haben die Schweizer Athletinnen und Athleten zum Auftakt der ParAthletics 2024 in Nottwil bewiesen, dass sie bereit sind für die Paralympics in Paris (ab 28. August).

Marcel Hug startet in der Innerschweiz über 400 m, 800 m, 1500 m und 5000 m. Am 1. Wettkampftag stand die Entscheidung über 800 m an. Der Thurgauer setzte sich sogleich an die Spitze und dominierte das Rennen fortan. Danach meinte der Athlet mit dem Übernamen «Swiss Silver Bullet»: «Gewinnen ist immer das Ziel. Aber ich bin froh, dass ich das Rennen von der Spitze aus gestalten konnte.»

Auch Debrunner und Schär siegen

Bei den Frauen setzte sich in der Kategorie T53 mit Catherine Debrunner ebenfalls die Favoritin durch. Leicht fiel ihr der Triumph über 800 m indes nicht: «Ich hatte bereits nach 400 m Ermüdungserscheinungen und musste kämpfen.»

Der 3. Schweizer Sieg am Donnerstag bei den Rollstuhl-Sportlern ging auf das Konto von Manuela Schär, welche sich in der Kategorie T54 ebenfalls über die doppelte Bahnrunde durchsetzte.