Die Handballer von GC Amicitia haben im 4. Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen Suhr Aarau ein entscheidendes 5. Spiel erzwungen. Nachdem die Aargauer am Samstag in der Saalsporthalle das Break geschafft hatten, konnte GC am Dienstagabend den ersten Auswärtssieg landen und die Serie ausgleichen.

GC gibt Führung kurz vor Schluss her

Die Gäste mussten allerdings die Extrameile gehen und setzten sich erst nach der zweiten Verlängerung mit 39:36 durch. Die Aargauer hatten in der regulären Spielzeit phasenweise mit 4 Toren in Rückstand gelegen. 15 Sekunden vor Schluss rissen sie die Führung mit dem Treffer zum 29:28 erstmals seit dem 1:0 zu Spielbeginn wieder an sich, GC rettete sich aber noch in die Verlängerung, wo die Gäste schliesslich den längeren Atem hatten.

Spiel 5 findet am Donnerstag in Zürich statt. Der Sieger trifft im Halbfinal auf Meister Kadetten Schaffhausen. Die andere Halbfinal-Affiche lautet Kriens-Luzern gegen BSV Bern.

Resultate