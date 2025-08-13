Bei den Schweizer Meisterschaften im Modernen Fünfkampf kommt es dieses Wochenende zu einem Novum.

In kaum einer Sportart muss man dermassen vielseitig sein wie im Modernen Fünfkampf. Am Wochenende finden in Bern die Schweizer Meisterschaften statt – und das mit einer Premiere.

Zum ersten Mal wird in der Schweiz der Moderne Fünfkampf mit einer neuen Disziplin durchgeführt: Neben Fechten, Schwimmen, Schiessen und Laufen kommt diesmal erstmals der Hindernislauf zum Zug. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 war Springreiten Bestandteil des Wettkampfs gewesen. Beim Hindernislauf ist eine Mischung aus Körperkontrolle, Kraft und Beweglichkeit gefragt.

«Logistik viel einfacher geworden»

Die neue Disziplin stösst auf Anklang, wie Florence Dinichert, Chefin Leistungssport beim nationalen Verband Pentathlon Suisse, erklärt. «Die Athletinnen und Athleten machen es sehr gerne. Man merkt die Fortschritte, das ist motivierend.»

Auch die Organisatoren erfreuen sich an der Änderung. Das Springreiten benötigte viel Infrastruktur; Ställe, Tierärzte und natürlich die Pferde selbst. «Rein logistisch ist es mit dem Hindernislauf viel einfacher geworden.»