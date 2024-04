Die Alinghi-Crew konnte diese Woche im Training auf eine prominente «Verstärkung» zählen. Der dreifache Ski-Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt durfte eine Woche nach der Taufe des AC75, der den nächsten America's Cup bestreiten wird, an Bord des Schweizer Herausforderers segeln.

Als erster Gast auf dem neuen Rennboot absolvierte Odematt eine Besichtigung der Basis, wie das Team in einer Medienmitteilung schrieb. «Ich habe ein wenig unterschätzt, wie viele Leute an diesem Boot arbeiten», gestand der Nidwaldner im Interview. Anschliessend war er bei einem Sicherheitstraining an Bord dabei. Es sei verrückt, man spüre die Geschwindigkeit kaum, weil es so ruhig sei. «Man fliegt über das Wasser.» Auf den Ski sei es deutlich ruckliger.

Odermatt schon 2003 ein Fan

Er erinnere sich an das Alinghi-Team vor 15 oder 20 Jahren. «Die Schweizer waren so stolz. Jeder trug eine Alinghi-Kappe, um seine Unterstützung zu zeigen», so Odermatt. Er sei kein Segelspezialist, aber er erinnere sich, dass er den Wettbewerb von Anfang bis zum Ende verfolgt habe.