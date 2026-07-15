Soren Waerenskjold gewinnt etwas überraschend die 11. Etappe der Tour de France im Massensprint.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,91 km/h ist es das schnellste Teilstück der Tour-Geschichte.

Er war eigentlich vergleichsweise früh draussen im Wind, die Sprint-Favoriten klebten an seinem Hinterrad. Doch Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) zog überraschend durch und verwies den Niederländer Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) und den Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) im chaotischen Massensprint auf die weiteren Plätze. Für den Norweger ist es der 1. Etappensieg an einer grossen Rundfahrt.

Auf den 161,3 km von Vichy nach Nevers stellten die Fahrer zudem einen neuen Rekord auf: Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,91 km/h wurde in der Geschichte der Tour de France noch nie ein Teilstück schneller absolviert. Der bisherige Rekord für eine Flachetappe stammte aus dem Jahr 1999 (50,36 km/h) auf der Strecke zwischen Laval und Blois, wo sich der italienische Sprinter Mario Cippolini durchgesetzt hatte.

In der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Tadej Pogacar vom UAE-Team, der zum 60. Mal das Gelbe Trikot trug, thront weiter an der Spitze des Klassements. Sein dänischer Rivale Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) liegt mit einem Abstand von 3:36 Minuten dahinter. Remco Evenepoel (Redbull Bora-Hansgrohe) hat knapp vier Minuten Rückstand auf Pogacar.

So geht es weiter

Bevor es am Wochenende dann so richtig ins Gebirge geht, steht am Donnerstag noch eine vorerst letzte Flachetappe an. Von Circuit Nevers Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône stehen knapp 180 Kilometer sowie 3 Anstiege der 4. Kategorie auf dem Programm.

Tour de France