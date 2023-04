Juan Ayuso gewinnt an der Tour de Romandie das Zeitfahren über 18,8 km rund um Châtel-St. Denis.

Dank dem Sieg löst der Spanier den Briten Ethan Hayter an der Spitze des Gesamtklassements ab.

Der Schweizer Gino Mäder wird im Rennen gegen die Uhr 9. und verbessert sich auf Gesamtrang 12.

Juan Ayuso wurde im Zeitfahren an der Tour de Romandie über 18,8 km rund um Châtel-St. Denis seinem Ruf als Supertalent gerecht. Der 20-jährige Spanier (UAE Team Emirates) erreichte das Ziel nach 25:15 Minuten und sicherte sich 5 Sekunden vor dem Amerikaner Matteo Jorgenson (Movistar Team) den Tagessieg. Dritter wurde der Brite Adam Yates (UAE Team Emirates) mit einem Rückstand von 17 Sekunden.

Dank seinem ersten Zeitfahr-Erfolg auf der World Tour stiess Ayuso im Gesamtklassement an die Spitze vor. Er löste den Briten Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) ab, der nach einem 21. Platz auf Gesamtrang 10 zurückfiel. Ayuso führt vor den letzten beiden Etappen 18 Sekunden vor Jorgenson und 19 Sekunden vor dem Norweger Tobias Foss (Jumbo-Visma).

Mäder auf dem Vormarsch

Eine gute Leistung zeigte Gino Mäder. Der Schweizer (Bahrain Victorious) klassierte sich mit einem Rückstand von 25 Sekunden auf dem 9. Platz. Im Gesamtklassement rückte er vom 22. auf den 12. Platz vor. Auf Ayuso fehlen ihm 41 Sekunden. Joel Suter (Tudor) belegte in Châtel-St. Denis Rang 17. Yannis Voisard (Tudor) wurde 27., Jan Christen (Swiss Cycling) 31.

So geht es weiter

Am Samstag steht die Königsetappe über 161,6 km mit der Bergankunft in der Walliser Skistation Thyon 2000 auf dem Programm. Am Sonntag endet die Rundfahrt nach einem Teilstück über 170,8 km in Genf.