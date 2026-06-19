Jhonatan Narvaez gewinnt in Bad Ragaz die 3. Etappe der Tour de Suisse.

Der Ecuadorianer setzt sich nach 158 km vor seinem belgischen Fluchtgefährten Xandro Meurisse durch.

Die Sprintteams im Feld scheitern hauchdünn mit ihrem Versuch, das Duo noch einzuholen.

Wäre die 3. Tour-de-Suisse-Etappe nur 100 m länger gewesen, so hätte es für Jhonatan Narvaez (UAE Emirates-XRG) und Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5) wohl nicht gereicht: Das Feld kam dem Ausreisserduo auf der Zielgeraden so nahe, dass es in derselben Zeit gewertet wurde.

Als Erster über den Zielstrich in Bad Ragaz fuhr aber Narvaez, der Meurisse aus der besseren Position im Zweiersprint keine Chance liess. Für den 29-Jährigen, der dieses Jahr gleich drei Giro-Etappen gewann, war es der 19. Profisieg. Die beiden waren schon 100 km vor dem Ziel ausgerissen.

UAE «in control»

Narvaez' UAE-Team kontrolliert die Tour de Suisse fast nach Belieben: Es stellt mit Tadej Pogacar den souveränen Gesamt- und Punkteleader, feierte im 3. Teilstück den 2. Tagessieg und führt auch die Teamwertung an. Pogacar liegt weiterhin 2:50 Minuten vor Richard Carapaz (ECU/EF Education-Easypost).

Für die Sprintteams ist der Ausgang der 158 km langen und weitgehend flachen Etappe eine herbe Niederlage. Es wäre das einzige Teilstück gewesen, in dem die Sprinter die Chance auf den Tagessieg hatten. So resultierte einzig für den drittklassierten Magnus Cort (DEN/Uno-X Mobilty) ein Podestplatz.

Rund 40 km vor dem Ziel hatte in der Gegend von Oberriet (SG) ein heftiger Gewitterregen für Abkühlung gesorgt – aber auch für gefährliche Strassenverhältnisse. Massenstürze waren allerdings keine zu verzeichnen.

So geht's weiter

Am Samstag steht in Aarburg (AG) ein 23,8 km langes Einzelzeitfahren an. Pogacar als starker Zeitfahrer könnte seine Gesamtführung ausbauen. Zum Abschluss folgt am Sonntag die Königsetappe über 151 km um Villars-sur-Ollon (VD). Dreimal muss dabei der Col de la Croix erklommen werden.

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