Tim Merlier gewinnt die 7. Etappe der Tour de France im Massensprint.

Der Belgier setzt sich in Bordeaux vor Sören Waerenskjold (NOR) und Biniam Girmay (ERI) durch.

An der Spitze des Gesamtklassements bleibt alles beim Alten.

Beim ersten Massensprint der Tour de France am Mittwoch hatte sich Tim Merlier noch mit Platz 3 begnügen müssen. Zwei Tage später wurde der Belgier aus dem Soudal-Quick-Step-Team seiner Favoritenrolle auf der flachsten Etappe der diesjährigen Tour gerecht. Nach 175,1 Kilometern und nur 850 Höhenmetern konnte er sich in Bordeaux als Sieger feiern lassen. Es war sein insgesamt 4. Tages-Erfolg bei der «Grande Boucle».

Der Endschnelligkeit Merliers hatten der Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) und der Eritreer Biniam Girmay (NSN Cycling Team) nichts mehr entgegenzusetzen. Merliers Landsmann Jasper Philipsen, dessen Alpecin-Premier-Tech-Team den Sprint angezogen hatte, blieb Rang 5.

Zu den Geschlagenen gehörte auch Mads Pedersen (9./Lidl-Trek), der sich aber immerhin beim Zwischensprint noch einige Punkte mehr als die direkte Konkurrenz holte. Der Däne behält das grüne Trikot mit einem immer noch stattlichen Vorsprung von 59 Punkten auf Girmay.

Pogacar und Co. sparen Kraft

Baptiste Veistroffer (FRA) und Jakub Otruba (CZE) waren kurz nach dem Start in Hagetmau ausgerissen und hatten das Fluchtduo des Tages gebildet. 18 Kilometer vor dem Ziel war es aber um die beiden geschehen.

Nach seinem Husarenritt am Donnerstag verbrachte Tadej Pogacar einen geruhsamen Tag im Peloton. Der Slowene führt das Gesamtklassement weiterhin 2:42 Minuten vor Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) und 3:27 Minuten vor UAE-Emirates-Teamkollege Isaac Del Toro an.

So geht's weiter

Am Samstag steht eine weitere Flachetappe an. Von Périgueux geht es über 180 Kilometer nach Bergerac. Den Fahrern stehen zwei kleine Bergpreise der vierten Kategorie im Weg.

Resultate