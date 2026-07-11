Tim Merlier gewinnt die 8. Etappe der Tour de France im Sprint.

Damit schlägt der Belgier zum 2. Mal in Folge zu.

An der Spitze des Klassements gibt es keine Änderungen.

Als Ausreisser Liam Slock (Lotto-Intermarché) 10 Kilometer vor dem Ziel immer noch eine Minute Vorsprung auf das Feld aufwies, wurde dieses langsam unruhig. Doch das Tempobolzen vor allem durch das Team XDS-Astana zahlte sich aus: Kurz vor der «Flamme rouge» wurde der Belgier gestellt.

Im Massensprint nach der Flachetappe von Périgueux nach Bergerac setzte sich erneut Tim Merlier durch. Wie bereits tags zuvor wurde der Belgier von seinem Team Soudal Quick-Step perfekt lanciert und fuhr seinen 2. Etappensieg an der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt ins Ziel. Knapp geschlagen geben mussten sich Biniam Girmay aus Eritrea und der Niederländer Olav Kooij.

Bringt Bergerac Pogacar Glück?

In der Gesamtwertung der Tour de France bleibt alles wie gehabt. Superstar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) führt mit einem Abstand von 2:42 Minuten vor seinem dänischen Dauerrivalen Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) und 3:27 Minuten vor Teamkollege Isaac del Toro aus Mexiko.

Ein Fakt dürfte Pogacar freuen: Der Fahrer, der bei einer in Bergerac gestarteten oder beendeten TdF-Etappe das gelbe Trikot trug, gewann am Ende stets auch die Gesamtwertung. Dieses bemerkenswerte Muster zeigte sich bei Jacques Anquetil (1961), Miguel Indurain (1994), Vincenzo Nibali (2014) sowie Chris Froome (2017).

So geht es weiter

Bevor am Montag der erste Ruhetag ansteht, absolvieren die Fahrer am Sonntag nochmals 185,5 Kilometer. Auf dem Weg von Malemort nach Ussel stehen 4 Bergwertungen der Kategorien 2 bis 4 und knapp 3300 Höhenmeter an.

Tour de France