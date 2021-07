Legende: Einer der 3 Helfer Chris Froome. imago images

4 Mal hat Chris Froome die Tour de France schon gewonnen. In diesem Jahr fährt der Brite – auch wegen Verletzungspech in den letzten Jahren – nicht um den Sieg mit. Für positive Schlagzeilen sorgte der 36-Jährige in Frankreich aber trotzdem: mit einer Hilfsaktion der anderen Art.

4 Stunden und 7 Minuten beträgt der Rückstand von Froome an der «Grande Boucle» bereits. Damit liegt der ehemalige Champion derzeit nur auf dem 135. Platz. Einen grossen Teil seiner Hypothek handelte sich Froome bei der 17. Etappe auf den Col du Portet am Mittwoch ein, als er mit dem Grupetto und mit 32:22 Minuten Rückstand auf Sieger Tadej Pogacar im Ziel ankam.

Trio leistet 1. Hilfe

Speziell wurde es auf der Abfahrt vom Berg, die er gemeinsam mit Philippe Gilbert und Christopher Juul-Jensen bestritt. Bei der Fahrt zurück zum Teambus im Tal wurde das Trio Zeuge davon, wie ein Fan mit seinem Fahrrad verunfallte. «Auf der Abfahrt folgten wir einem Zuschauer. Er verpasste eine Kurve und blieb 20 Meter weiter unten liegen», erzählte Gilbert dem belgischen Sender RTBF.

Während 20 Minuten habe sich das Trio dann um den Verunfallten gekümmert und erste Hilfe geleistet. Wie es dem Fan geht, ist nicht bekannt. Froome konnte dagegen auch am Donnerstag nicht verhehlen, dass er nicht in Topform ist: Er verlor eine weitere halbe Stunde auf die Besten. Auch wenn es heuer für das Maillot Jaune nicht reicht, einen Spezialpreis für die Hilfsaktion hätte das Trio aber trotzdem auf jeden Fall verdient.