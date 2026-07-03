Legende: Kehrt nicht mehr wettkampfmässig aufs Velo zurück Chris Froome. Imago/PsnewZ

Chris Froome kehrt nicht mehr professionell in den Radsport zurück. Der 41-jährige Brite hatte nach einem Trainingsunfall mit schweren Verletzungen Ende August 2025 in Frankreich kein Rennen mehr bestritten. Froome erklärte gegenüber The Athletic. «So wollte ich nicht aufhören. Aber ich wusste da schon, dass es das sein wird.» Beim Unfall erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen, darunter Rippenbrüche, einen Lendenwirbelbruch, einen Pneumothorax sowie einen Herzbeutel-Riss.

Es war nicht seine erste schwere Verletzung. 2019 war Froome in der Vorbereitung auf die Tour de France schwer gestürzt und hatte sich unter anderem einen offenen Oberschenkelbruch sowie weitere komplizierte Verletzungen zugezogen, von denen er sich nur mühsam zurückkämpfte. Sein früheres Leistungsniveau erreichte er danach nicht mehr.

Neben vier Gesamtsiegen an der Tour de France gewann Froome zweimal die Vuelta sowie einmal den Giro d’Italia. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 sowie bei der WM 2017 sicherte er sich jeweils Bronze im Zeitfahren.