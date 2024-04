Schwedin Rissveds gewinnt in Brasilien – Neff beste Schweizerin

Mountainbike in Mairipora

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schwedin Jenny Rissveds gewinnt das Cross-Country-Rennen im brasilianischen Mairipora.

Jolanda Neff wird als 5. beste Schweizerin, Rang 6 geht an Alessandra Keller.

Das Rennen der Männer gibt es ab 19:30 Uhr live auf SRF info.

Die Schwedin Jenny Rissveds sowie die Amerikanerinnen Savilia Blunk und Haley Batten sorgten für ein überraschendes Podest. Für die 29-jährige Rissveds, 2016 Olympiasiegerin in Rio den Janeiro, war es der erste Weltcup-Sieg seit 2019 in der Lenzerheide, für die 24-jährige Blunk die erste Top-3-Klassierung überhaupt bei der Elite.

Legende: Momente vor dem Triumph Jenny Rissveds (SWE) alleine auf weiter Flur. SRF

Neff mit starker Aufholjagd

Die Schweizer Mountainbikerinnen landeten zum Auftakt der Olympiasaison im ersten Cross-Country-Weltcuprennen der Saison neben dem Podest. Jolanda Neff wurde bei der Premiere im brasilianischen Mairipora als beste Schweizerin 5., Alessandra Keller belegte Schlussrang 6. Damit untremauerten Neff und Keller ihren Anspruch auf die zwei Schweizer Olympiatickets.

Neff fehlten einer starken zweiten Rennhälfte 24 Sekunden zum Podest und 1:09 Minuten zum Sieg. Sina Frei (11.) und Steffi Häberlin (12.) verpassten die Top 10 nur knapp, Linda Indergand wurde 20., Nicole Koller beendete das Rennen auf Rang 25.

So geht es weiter

Bereits am nächsten Wochenende folgt in Brasilien die zweite Weltcup-Station der Saison. Auch in Araxá fanden zuvor noch keine Rennen auf höchster Stufe statt.