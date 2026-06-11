Es ist immer ein grosses Sportfest, wenn sich die Mountainbike-Elite in Lenzerheide trifft. Doch in diesem Jahr liegt eine gewisse Unsicherheit über den Rennen, die vom 19. bis 21. Juni über die Bühne gehen. Das Problem: Die Eintrittsverkäufe laufen nicht wie erhofft.

Einen Monat vorher hat man rund 2500 Tickets abgesetzt – 2025 fanden 25'000 Fans den Weg auf die «Lenz». «Wir sind dank guten Wetterprognosen auf besserem Weg. Aber man darf es nicht mit den letzten beiden Ausgaben vergleichen», sagt Christoph Müller, OK-Präsident der Lenzerheide-Rennen.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Bereits dieses Wochenende gastiert der Mountainbike-Tross im österreichischen Leogang. Die Rennen sehen Sie wie folgt bei uns: Freitag, Short Track: 17:20 Uhr Frauen, 18:10 Uhr Männer (beide SRF zwei).

Sonntag, Cross-Country: 11:45 Uhr Frauen (SRF zwei), 13:45 Uhr Männer (SRF Sport App).

Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass mit Nino Schurter ein absoluter Zuschauermagnet fehlt. 2023 feierte der Bündner mit seinem 34. Weltcupsieg den Rekord. 2025 verabschiedete sich Schurter, in dieser Saison als SRF-Experte im Einsatz, beim Heimspiel vom Spitzensport.

Spontane Fans, unentschlossene Rechteinhaber

Und: Die Fans warten mit dem Billettkauf auf zuverlässige Wetterprognosen. «Leider ist es heute so, dass die Leute sehr kurzfristig entscheiden, was sie am Wochenende machen. Das ist für uns Veranstalter schwierig», schildert Müller – ausgerechnet vor seinem 10-jährigen Jubiläum als OK-Chef.

Die amerikanischen Rechteinhaber erschweren die Austragung zusätzlich: Wer bringt welche Sponsoren, wer muss was bezahlen? Besonders schwerwiegend ist die Unsicherheit in Sachen Zukunft. Lenzerheide weiss noch immer nicht, ob es auch 2027 Rennen veranstalten darf.

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