Beim Mountainbike-Weltcup in La Thuile (ITA) gibt es den nächsten Schweizer Podestplatz.

Bei den Frauen fährt Sina Frei auf Rang 2, Alessandra Keller und Nicole Koller belegen die Plätze 4 und 5.

Im Männer-Rennen wird Dario Lillo als bester Schweizer 5.

Die Short-Track-Rennen bleiben in dieser Saison zumindest bei den Mountainbikerinnen eine Schweizer Domäne. Wie schon bei den vier vorangegangenen Weltcup-Stationen in diesem Jahr stand auch in La Thuile am Ende eine Vertreterin von Swiss Cycling auf dem Podest. Und wie zuvor in Yongpyong (KOR) und in Leogang (AUT) war diese Ehre Sina Frei vorbehalten. Die Zürcherin fuhr beim ersten Weltcup-Rennen überhaupt im Aostatal auf den starken 2. Rang.

Frei hielt sich während allen acht Runden in unmittelbarer Nähe der Spitze auf. Am Ende lief es auf ein Duell mit Jenny Rissveds (SWE). heraus. Die Führende im Gesamtweltcup sorgte im letzten Aufstieg für die entscheidende Differenz und fuhr letztlich mit einer Sekunde Vorsprung vor Frei über die Ziellinie. Dritte wurde Savilia Blunk (USA).

Hinter Frei vermochten auch ihre Teamkolleginnen zu überzeugen. Alessandra Keller verpasste die Top 3 als 4. nur knapp. Gleich dahinter folgte mit Nicole Koller die nächste Schweizerin. Pech bekundete hingegen Ronja Blöchlinger, die bei Rennhälfte einen Platten zu beklagen hatte. Im Ziel reichte es für die Podestfahrerin von Lenzerheide zu Rang 14.

Lillo wird 5.

Im Rennen der Männer liebäugelten auch Fabio Püntener und Dario Lillo lange mit einem Podestplatz. Dem Schnellzug des französischen Duos Luca Martin und Adrien Boichis in der Schlussphase konnten die beiden Schweizer jedoch nicht folgen.

Während sich an der Spitze Boichis knapp gegen Martin durchsetzen konnte, verlor das Schweizer Duo noch ein wenig an Boden. Letztlich belegten Lillo und Püntener die Ränge 5 und 6. Die restlichen Schweizer Starter verpassten die Top 10.

So geht es weiter

Wie gewöhnlich stehen am Sonntag die Cross-Country-Rennen auf dem Programm. Die Frauen legen um 13:30 Uhr los, um 15:30 Uhr starten die Männer. Beide Rennen sehen Sie live bei SRF. In einer Woche gastiert der Mountainbike-Weltcup dann in Pal Arinsal in Andorra.

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