Ronja Blöchlinger und Alessandra Keller fahren im Short Track in Lenzerheide aufs Podest.

Der Sieg geht an die US-Amerikanerin Savilia Blunk.

Bei den Männern feiert Frankreich einen Doppelsieg, Dario Lillo wird als bester Schweizer 5.

Mit einem beherzten Antritt sorgte Ronja Blöchlinger kurz vor Schluss noch einmal für eine Zäsur. Nur Savilia Blunk konnte der Schweizerin noch folgen. Alessandra Keller musste das Spitzenduo ziehen lassen.

Im Schlusssprint behielt dann Blunk das bessere Ende für sich und sorgte dafür, dass das Short-Track-Rennen nicht komplett zu Schweizer Festspielen avancierte. Blöchlinger wurde schliesslich 2., Keller 3.,

Geglückte Premiere für Keller

Für Short-Track-Weltmeisterin Keller war es ein spezielles Rennen, trat sie doch erstmals mit einem Bike mit 32-Zoll-Rädern an.

Auch die weiteren Schweizerinnen wussten zu überzeugen. Nicole Koller verpasste als 4. das Podest um 5 Sekunden. Sina Frei wurde 6., Jolanda Neff 11 und Ramona Forchini 17.

Nicht nach Wunsch verlief das Rennen für die Weltcup-Führende Jenny Rissveds. Die Schwedin wurde mit einem Rückstand von 42 Sekunden 9.

Lillo verpasst Podest knapp

Bei den Männern doppelten die Franzosen nach. Wie schon im Cross-Country-Rennen in Leogang am vergangenen Sonntag siegte Adrien Boichis vor Luca Martin.

Dario Lillo befand sich lange auf Podestkurs, ehe er auf der letzten Runde noch 2 Ränge nach hinten auf Platz 5 fiel. Auf Bjorn Riley (USA) auf Rang 3 fehlten Lillo 2 Sekunden. Filippo Colombo wurde 7., Fabio Püntener klassierte sich auf Rang 11.

So geht es weiter

Am Samstag stehen in Lenzerheide die Downhill-Wettkämpfe auf dem Programm. SRF überträgt den Wettkampf der Frauen mit der Schweizerin Lisa Baumann ab 12:50 Uhr, die Männer starten um 14:10 Uhr. Am Sonntag folgt mit den Cross-Country-Rennen das Highlight des Wochenendes. Das Rennen der Frauen zeigt SRF ab 13:20 Uhr, jenes der Männer ab 15:20 Uhr.