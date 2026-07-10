Zum Auftakt der Mountainbike-Rennen in Pal Arinsal (AND) gewinnt Jenny Rissveds den Short Track der Frauen.

Ronja Blöchlinger wird Dritte und verlängert damit die Podest-Serie der Schweizerinnen.

Im Männer-Rennen verpassen die Schweizer die Top 3.

Auch im 6. Weltcup-Rennen der Saison im Short Track hat es eine Schweizerin auf das Podest geschafft. Dieses Mal war die Reihe an Ronja Blöchlinger. Die 25-Jährige lieferte sich einen packenden Schlusssprint gegen Laura Stigger, welchen die Österreicherin hauchdünn für sich entschied.

Platz 1 lag für Blöchlinger ausser Reichweite. Diesen sicherte sich Jenny Rissveds. Die Schwedin lag auf der letzten von 9 Runden stets ein paar Meter vor der Konkurrenz und hielt diese letztlich in Schach. Für Rissveds ist es der 2. Short-Track-Sieg in Folge. Sie hatte bereits in der Vorwoche in La Thuile (ITA) triumphiert.

Mit Nicole Koller (4.), Alessandra Keller (5.) und Sina Frei (8.) schafften es drei weitere Schweizerinnen in die Top 10. Sie alle waren in dieser Saison schon auf dem Short-Track-Podest gestanden.

Kein Schweizer auf dem Podest

Im Short Track der Männer verpassten die Schweizer den Sprung auf das Podest. Die beste Klassierung fuhr Vital Albin heraus. Er überquerte die Ziellinie an der 7. Position. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Bjorn Riley. Für ihn ist es der 1. Erfolg im Weltcup.