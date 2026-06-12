Sina Frei triumphiert bei der Schlammschlacht von Leogang im Short Track.

Hinter der Schwedin Jenny Rissveds fährt mit Alessandra Keller eine weitere Schweizerin aufs Podest.

Auch bei den Männern schafft es mit Filippo Colombo ein Schweizer in die Top 3.

Sina Frei hat ihren herausragenden Saisonstart mit ihrem 3. Saisonsieg eindrücklich bestätigt und ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausgebaut. Die 28-Jährige setzte sich im österreichischen Leogang 4 Sekunden vor der Schwedin Jenny Rissveds durch. Auf der letzten Runde konnte sich die Schweizerin im «Rock Garden» entscheidend absetzen.

Hinter Rissveds machten Alessandra Keller und Nicole Koller das hervorragende Schweizer Teamergebnis perfekt. Keller fuhr als 3. des Spitzen-Trios 3 Sekunden hinter der Schwedin ins Ziel und damit aufs Podest. Koller konnte sich derweil vom Rest des Feldes absetzen und fuhr mit 19 Sekunden Rückstand auf Rang 4. Ronja Blöchlinger (13.) und Gina Caluori (16.) schafften es ebenfalls in die Top 20, während Jolanda Neff mit Schlussrang 26 vorliebnehmen musste.

Colombo auf Rang 2

Auch das Männer-Rennen im Anschluss glich einer Schlammschlacht. Filippo Colombo hielt sich dabei im Gegensatz zu mehreren Konkurrenten auf allen 11 Runden auf dem Bike und fuhr zum 2. Mal in dieser Saison auf das Weltcup-Podest. 6 Sekunden hinter dem dänischen Überraschungssieger Simon Andreassen überquerte der Tessiner die Ziellinie auf Rang 2.

Auf der Schlussrunde hatte der 28-Jährige dabei noch von einem Sturz des unmittelbar vor ihm liegenden Chilenen Martin Vidaurre Kossmann profitiert. Dahinter schnappte der ebenfalls zu Fall gekommene Franzose Luca Martin als 3. Fabio Püntener den letzten Podestplatz um eine Sekunde weg. Die weiteren Schweizer verpassten die Top 10 derweil.

Weltcup-Leader Dario Lillo musste das Rennen nach einem frühen technischen Problem aufgeben. Lars Forster (11.), Mathias Flückiger (12.), Marcel Guerrini (19.), Luca Schätti (21.) und Vital Albin (23.) erreichten das Ziel nicht mit der Spitzengruppe.

Mountainbike-Weltcup in Leogang