Die Bernerin stürzte beim ersten Frauen-Rennen in der «Hölle des Nordens». Der Sieg ging an Elizabeth Deignan.

Marlen Reusser musste bei der ersten Ausgabe des Rad-Klassikers Paris - Roubaix für Frauen 39 km vor dem Ziel aufgeben. Die Bernerin gehörte zu den Opfern eines Rennens, bei dem es bei schwierigen Bedingungen mit teils nassem Untergrund, Wind und Regen in der Schlussphase etliche Stürze gab.

Die Bernerin gab danach vorsichtig Entwarnung. «Ich bin heftig auf mein Hinterteil gefallen, aber es ist sicher keine grössere Verletzung», erklärte die Olympia- und WM-Zweite im Zeitfahren. Dennoch verzichtet sie nun auf die England-Tour. Reusser hofft aber, beim Saisonabschluss-Zeitfahren in zwei Wochen in Frankreich nochmal am Start sein zu können.

Deignan gewinnt Premiere

Gewonnen wurde die Premiere von der Engländerin Elizabeth Deignan. Auf den 116 km im Norden Frankreichs mit 30 km über Pavé-Abschnitte distanzierte die Olympia-Zweite von 2012 und Weltmeisterin von 2015 die Niederländerin Marianne Vos um 1:17 und die Italienerin Elisa Longo Borghini um 1:47 Minuten.

Am Sonntag steht die 118. Ausgabe der Männer im Programm (ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei).