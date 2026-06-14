BMX: Aeberhard siegt schon wieder

BMX-Racing-Athlet Loris Aeberhard schaffte am Samstag mit seinem ersten Weltcup-Erfolg im niederländischen Papendal einen persönlichen Meilenstein. Am 2. Renntag doppelte der Berner prompt nach. Früh im Final setzte er sich an die Spitze und liess sich in der Folge nicht mehr bedrängen. Mit 2 Siegen innert 24 Stunden hat sich Aeberhard, der am Dienstag seinen 27. Geburtstag feiert, vorzeitig selbst beschenkt. Schwester Nadine Aeberhard schrammte hingegen wie schon am Vortag beim Sieg der britischen Weltmeisterin Beth Shriever als 4. am Podest vorbei. Olympia-Medaillengewinnerin Zoé Claessens folgte an 7. Stelle.

GP Gippingen: Drama auf der Ziellinie

Bei der 63. Ausgabe des GP Gippingen kam es nach 174 Kilometern zu einem wilden Abschluss in Leuggern. Der Belgier Liam Slock hatte sich gut 200 Meter vor dem Ziel mit einem Antritt von seinen letzten beiden Konkurrenten Alexander Wlassow und Richard Carapaz abgesetzt und jubelte schon vor der Ziellinie. Ungläubig hielt er seine Hände auf den Kopf. Wenige Meter vor dem Ziel kam der 25-Jährige aber plötzlich zu Fall. Doch Slock hatte Glück, er schlitterte gerade noch vor Wlassow über die Ziellinie und konnte sich trotzdem noch über seinen 1. Profi-Sieg freuen. Nur wenige Sekunden dahinter beendete Mauro Schmid das grösste Eintagesrennen in der Schweiz als bester Einheimischer auf Rang 9. Marc Hirschi fuhr als 20. ins Ziel.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Del Toro holt Gesamtsieg

Mexikos grosse Radsport-Hoffnung Isaac del Toro hat auf der letzten Etappe der Tour Auvergne-Rhône-Alpes den bis anhin überraschenden australischen Leader Luke Tuckwell dank einem Solo-Sieg noch abgefangen. Der 22-Jährige triumphierte am Sonntag auf der abschliessenden schweren Bergetappe auf dem Plateau de Solaison und trat damit die Nachfolge seines Teamkollegen Tadej Pogacar an. Der slowenische Topstar der UAE-Mannschaft fehlte diesmal beim traditionellen Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, er fährt ab Mittwoch die Tour de Suisse. Del Toro, der Pogacars wichtigster Helfer bei der am 4. Juli in Barcelona beginnenden Frankreich-Rundfahrt werden soll, hatte bereits die vorletzte Etappe am Samstag gewonnen. Frankreichs 19-jähriges Wunderkind Paul Seixas musste die Tour nach seinem schweren Sturz vom Samstag derweil abbrechen.

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