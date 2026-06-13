BMX: Premiere für Aeberhard

Loris Aeberhard hat den ersten von zwei BMX-Weltcup-Wettkämpfen im niederländischen Papendal für sich entschieden. Der 27-jährige Berner setzte sich vor dem Einheimischen Jaymio Brink und dem Amerikaner Cameron Wood durch. Für Aeberhard handelt es sich um den ersten Weltcupsieg. Bei den Frauen reihten sich Zoé Claessens und Nadine Aeberhard beim Sieg der Niederländerin Laura Smulders auf den Plätzen 4 und 5 ein; die Olympia-Dritte Claessens verpasste das Podest lediglich um drei Hundertstel.

Zanetti verpasst Podest nur knapp

Linda Zanetti hat beim zur World Tour zählenden Eintagesrennen Copenhagen Sprint den Sprung aufs Podest als Vierte knapp verpasst. Die 24-jährige Tessinerin musste sich in der dänischen Hauptstadt nach 156 km im Massensprint einem niederländischen Trio geschlagen geben. Als Siegerin ging wie schon bei der Premiere vor einem Jahr Lorena Wiebes (NED) hervor.

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