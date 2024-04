Per E-Mail teilen

Legende: Holte sich an der Baskenland-Rundfahrt den Gesamtsieg Juan Ayuso. imago images/Sirotti

Ayuso schnappt Skjelmose den Gesamtsieg weg

Der Spanier Juan Ayuso (Team UAE) hat sich den Gesamtsieg an der Baskenland-Rundfahrt gesichert, obwohl der Däne Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) als Führender der Gesamtwertung in die letzte Etappe gestartet war. Diese führte die Fahrer über einen 138 Kilometer langen Rundkurs um Eibar. Ayuso war vor dem Start 4 Sekunden hinter Skjelmose gewesen. Bis ca. 20 Kilometer vor dem Ende waren die beiden gemeinsam mit unter anderem Carlos Rodriguez (Ineos) in einer Spitzengruppe unterwegs. Skjelmose wurde stehen gelassen bei einem Angriff Ayusos, der Rodriguez im Sprint um den Tagessieg unterlag.

Paris-Roubaix: Kopeckys erster Streich

Lotte Kopecky (SD Worx) gewann am Samstag zum ersten Mal das Traditionsrennen Paris-Roubaix. Die Belgierin setzte sich nach 148,5 km im Velodrom von Roubaix im Sprint durch. Die 28-jährige Weltmeisterin, die schon immer von einem Sieg in diesem Rennen geträumt hatte, lag bei der vierten Austragung einen Hauch vor der Italienerin Elisa Balsamo (Lidl-Trek) und der Britin Pfeiffer Georgi (DSM). Elise Chabbey kam als beste Schweizerin mit 28 Sekunden Rückstand als Elfte ins Ziel.