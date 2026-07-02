Legende: Wird Mutter Elise Chabbey. IMAGO / teamSprint-media

Chabbey ist schwanger

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Elise Chabbey bei der Tour de France nicht an den Start gehen wird. Am Donnerstag gab sie den Grund gleich selbst bekannt: Die 33-Jährige erwartet ihr erstes Kind. Dies schrieb die Genferin auf Instagram. Gleichzeitig erklärte sie, dass ihre Saison beendet sei. «Die letzten Wochen waren speziell. Unser Leben wird sich für immer ändern. Das Leben kann voller Überraschungen sein – diese ist wunderbar», schrieb Chabbey. Das Kind soll im Januar zur Welt kommen. Im März hatte die Genferin mit den Strade Bianche einen Frühjahrsklassiker gewonnen, ihr letztes Rennen bestritt sie Ende April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Mountainbiker Colombo verletzt

Filippo Colombo verpasst die Weltcup-Rennen an diesem Wochenende im italienischen La Thuile verletzt. Der 28-Jährige gab über die Sozialen Medien bekannt, dass er in einem Training gestürzt ist und sich das rechte Wadenbein gebrochen hat. Eine Operation wird jedoch nicht nötig sein. Wie lange er ausfällt, ist nicht bekannt.