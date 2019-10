Legende: Noch nicht bereit für ein Einzelrennen Chris Froome muss sein Comeback verschieben. imago images

Froome sagt Teilnahme in Japan ab

Das Comeback des im Juni schwer gestürzten Christopher Froome verzögert sich. Der 34-jährige Brite sagte seinen Start im Einzelrennen beim Saitama-Criterium in Japan kurzfristig ab. «Ich bin noch nicht auf dem Level, um wieder ins Peloton zurückzukehren. Das, was für ein Strassenrennen typisch ist, dafür ist mein Körper noch nicht bereit», sagte der vierfache Sieger der Tour de France vor dem Start des Kriteriums. Die Teilnahme am Exihibition-Team-Zeitfahren wollte sich Froome jedoch nicht entgehen lassen. Am Freitag hatte der Ineos-Profi zudem Teile der nächstjährigen Olympia-Strecke abgefahren und damit den wichtigsten Zweck seiner Japan-Reise erfüllt.