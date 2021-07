Bahn-EM in Grenchen

Die Europameisterschaft der Bahnfahrer vom 5. bis 9. Oktober 2021 findet in Grenchen statt. Der europäische Radsportverband UEC vergab die ursprünglich in Minsk vorgesehene Veranstaltung in die Schweiz. Grund dafür sind die europäischen Sanktionen im Hinblick auf die politische Lage in Belarus. Das Velodrome in Grenchen war schon 2015 Gastgeber einer Bahn-EM gewesen. Organisiert werden die Wettkämpfe in Zusammenarbeit mit Swiss Cycling. Der Radsportverband helfe «in finanzieller Hinsicht, um die Durchführung der Veranstaltung sicherzustellen». Zudem stelle Swiss Cycling seine Erfahrung bei der Austragung von Radsportevents zur Verfügung.