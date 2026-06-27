Häberlin gewinnt SM-Strassenrennen

Die Schweizer Meisterin im Strassenrennen ist dieselbe wie die im Vorjahr: Steffi Häberlin setzte sich im jurassischen Courtételle knapp vor Tour-de-Suisse-Siegerin Marlen Reusser durch. Die beiden lieferten sich kurz vor dem Ziel des 102,3 km langen Rennens ein gemächliches Duell. Doch in den letzten Kurven zog Häberlin das Tempo an und verteidigte ihren Titel erfolgreich. Reusser kam 2 Sekunden später ins Ziel. Das Podest wurde komplettiert durch Zeitfahr-Siegerin Jasmin Liechti.

Rad Strasse

BMX: Claessens holt EM-Silber

Zoé Claessens hat an den BMX-Europameisterschaften in Sarrians (FRA) die Silbermedaille im Racing gewonnen. Die Olympiabronze-Gewinnerin von 2024 musste sich nur Laura Smulders (NED) geschlagen geben. Neben Claessens hatte es mit Nadine Aeberhard (7.) noch eine 2. Schweizerin in den Final geschafft. Bei den Männern landeten ebenfalls 2 Schweizer unter den besten 8, beide verpassten allerdings die Medaillenränge. Tristan Borel wurde 6., Loris Aeberhard 8. Für eine Goldmedaille für die Schweiz sorgte Mark Lüthi in der höchsten Nachwuchsklasse. Der 19-jährige Solothurner gewann den Titel als U23-Europameister.