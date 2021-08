Legende: Legt eine Pause ein Jolanda Neff. Keystone

Fokus auf WM: Mountainbike-EM ohne Neff und Frei

Olympiasiegerin Jolanda Neff und die Silbermedaillengewinnerin Sina Frei werden an den Mountainbike-Europameisterschaften von nächster Woche in Novi Sad nicht antreten. Beide konzentrieren sich auf die WM, die am letzten August-Wochenende im italienischen Val di Sole ansteht. Linda Indergand, die in Tokio Dritte wurde, wird an der EM in Serbien antreten. Zusammen mit Ramona Forchini, Steffi Häberlin, Alessandra Keller, Nicole Koller und Andrea Waldis bildet sie ein Schweizer Sextett.