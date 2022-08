Vuelta: Evenepoel baut Vorsprung aus

Der Südafrikaner Louis Meintjes gewann die 9. Vuelta-Etappe mit Bergankunft in Les Praeres. Remco Evenepoel baute seine Führung in der Gesamtwertung indes weiter aus. Dem 22-jährigen Belgier reichte ein 4. Platz, um seine direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren. Er liegt neu 1:12 Minuten vor dem Spanier Enric Mas. Am Montag ist an der Vuelta Ruhetag.

Van Aert gewinnt entschärfte Bretagne Classic

Wout van Aert hat die zur World Tour zählende Bretagne Classic gewonnen. Der Belgier setzte sich nach 254,86 Kilometern in Plouay im Sprint einer gut 20-köpfigen Spitzengruppe vor dem Franzosen Axel Laurance und dem Dänen Alexander Kamp durch. Bester Schweizer war Mauro Schmid auf dem 28. Rang. Auf Drängen von Fahrern und Teams und zum Unmut der Organisatoren wurden zwei Schotter-Abschnitte von der UCI kurzfristig aus dem Programm gekippt.