Legende: Nimmt zum 5. Mal an der Tour de France teil Marc Hirschi. imago images/Frontalvision

Tudor stellt seine Tour-Fahrer vor

Zum erst zweiten Mal in seiner noch jungen Geschichte nimmt das Schweizer Rad-Team Tudor an der Tour de France teil. Wenige Tage vor dem «Grand Départ» am Samstag in Barcelona (alle Etappen live bei SRF zu sehen) präsentierte das Team sein aus 8 Fahrern bestehendes Aufgebot. Dieses wird vom Weltmeister von 2020 und 2021, Julian Alaphilippe, angeführt. Mit Marc Hirschi und Yannis Voisard nominierte Tudor auch zwei Schweizer, für Stefan Küng kommt die französische Landesrundfahrt noch zu früh. Team Tudor fokussiert sich bei seiner zweiten Teilnahme auf Etappensiege, wie in einer Medienmitteilung betont wird. Hirschi soll seine Chance als Ausreisser-Spezialist auf Etappen mit der Charakteristik eines Klassikers erhalten, Voisard darf in den Bergen angreifen.