Legende: Konzentriert sich auf die WM Tadej Pogacar. Keystone

Keine Vuelta: Pogacar legt Fokus auf WM

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar wird die am 14. August beginnende Spanien-Rundfahrt nicht bestreiten. Das kündigte der Slowene in den sozialen Netzwerken an. Das nächste grosse Ziel des Vuelta-Dritten von 2019 sind in dieser Saison die Weltmeisterschaften Ende September in Belgien. Der 22-jährige Pogacar hatte nach seiner erfolgreichen Tour-Titelverteidigung bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze im Strassenrennen geholt.