Legende: Muss verletzungsbedingt passen Oscar Onley. imago images/Sirotti

Vorjahres-4. Onley muss Tour de France sausen lassen

Für den britischen Radprofi Oscar Onley hat sich die Hoffnung auf den Start bei der Tour de France zerschlagen. Der 23-Jährige vom Team Netcompany-Ineos wird die am 4. Juli in Barcelona startende Rundfahrt wegen einer Schulterverletzung verpassen. «Ich bin am Boden zerstört», sagte Onley, der im vergangenen Jahr bei der «Grande Boucle» Platz 4 belegte. Bei der anstehenden Tour sollte sich Onley in seinem Team die Kapitänsrolle mit dem Franzosen Kévin Vauquelin teilen. Onley war während der 6. Etappe der kürzlich ausgetragenen Tour Auvergne-Rhone-Alpes schwer gestürzt.