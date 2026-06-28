Christen auch Schweizer Meister im Strassenrennen

An den Schweizer Meisterschaften in Courtételle (JU) hat Jan Christen nach dem Zeitfahren auch das Strassenrennen zu seinen Gunsten entschieden. Für den 22-jährigen Aargauer sind es die ersten Meistertitel bei der Elite. In beiden Disziplinen tritt er die Nachfolge von Mauro Schmid an. Christen suchte am Sonntag früh das Weite und liess sich auf dem 153 km langen Parcours nicht mehr einholen. Letztlich setzte er sich mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Unterwalliser Valentin Darbellay durch. Melk Zumstein aus dem Kanton Obwalden wiederum sicherte sich acht Sekunden vor dem heranstürmenden Marc Hirschi die Bronzemedaille.