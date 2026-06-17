Legende: In Frankreich nicht dabei Wout van Aert. Keystone/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Van Aert muss für die Tour de France passen

Der Belgier Wout Van Aert wird aufgrund einer hartnäckigen Ellbogenverletzung nicht an der bevorstehenden Tour de France (4. bis 26. Juli) teilnehmen. Dies teilte sein Team Visma-Lease a Bike am Mittwoch mit. Der 31-Jährige, der bereits 10 Etappen bei der «Grande Boucle» gewonnen hat, musste vergangene Woche die Tour Auvergne-Rhône-Alpes vor der 6. Etappe wegen derselben Verletzung aufgeben. «Er schlägt sich noch immer mit der Ellbogenverletzung herum und wird nicht rechtzeitig fit», schreibt sein Team.

Caluori wechselt zu World-Tour-Equipe

Die ehemalige Mountainbike-Spezialistin Ginia Caluori wechselt auf die kommende Saison hin zur spanischen Movistar-Equipe und wird damit Teamkollegin von Marlen Reusser. «Ich freue mich riesig auf das neue Abenteuer», wird die 24-jährige Bündnerin in einer Medienmitteilung ihres aktuellen Teams Nexetis, welches in der Continental Tour aktiv ist, zitiert. Caluori unterschrieb bei Movistar, einer World-Tour-Equipe, für die Saisons 2027 und 2028.