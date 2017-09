Perfekte Saison: Schurter wird auch Weltmeister

Nino Schurter hat es geschafft: Der Bündner krönt seine makellose Saison in Cairns mit dem Gewinn des Weltmeistertitels im Cross-Country. Landsmann Thomas Litscher holt Bronze.

WM-Gold in Cairns für Nino Schurter 2:09 min, vom 9.9.2017

Nino Schurter setzt sich in der 7. und letzten Runde mit einem unwiderstehlichen Antritt von seinen Begleitern Thomas Litscher und Jaroslav Kulhavy ab.

Für Schurter ist es bereits der 6. Weltmeistertitel in seiner Karriere. Kein anderer Mountainbiker hat das Regenbogentrikot öfter geholt.

Litscher fährt das ganze Rennen an der Spitze mit und wird am Ende hinter Kulhavy WM-Dritter.

Auf einen Spurt wollte es Nino Schurter in Cairns nicht ankommen lassen. Denn der Tscheche Jaroslav Kulhavy wäre dort kaum zu schlagen gewesen. Das weiss keiner besser als Schurter. 2012 in London war er seinem grossen Rivalen bei Olympia im Sprint um Gold unterlegen.

Und deshalb trat der Schweizer auf der 1. Hälfte der letzten Runde an. Und wie es sich für Schurter gehört, tat er dies unwiderstehlich. Weder Kulhavy noch der überraschende Litscher konnten dem Bündner folgen.

Dreimal Gold für die Schweiz an einem Tag

So fuhr Schurter 7 Sekunden vor dem Tschechen und 15 Sekunden vor dem St. Galler jubelnd über die Ziellinie. «Es war unglaublich hart. Jaroslav war brutal stark heute», freute sich der 31-Jährige. Schurter vervollständigte zudem das «Schweizer Samstags-Triple»: Vor ihm hatten Sina Frei (U23 Frauen) und Jolanda Neff (Elite Frauen) bereits Gold gewonnen

Eine Saison der Superlative

Für Schurter ist der 6. Weltmeistertitel die Krönung einer einmaligen Saison. Bei sämtlichen wichtigen Rennen, bei denen er gestartet war, konnte der Schweizer triumphieren. Er gewann im März in Südafrika das Cape Epic, sämtliche 6 Weltcup-Rennen sowie am Mittwoch mit der Staffel WM-Gold. Schurter toppte damit gar 2016, als er sich unter anderem in Rio zum Olympiasieger kürte.

Litscher bedrängt die Favoriten

In Schurters Sog wuchs der St. Galler Litscher in Cairns über sich hinaus. Der 28-Jährige schloss in der 3. Runde zur Spitze auf und prägte in der Folge das Rennen zusammen mit Schurter und Kulhavy. Als Dritter sicherte sich Litscher seine 1. WM-Medaille bei der Elite. 2007 (Junioren) und 2011 (U23) war der Ostschweizer Nachwuchs-Weltmeister geworden.

Schurter: «Bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere» 2:23 min, vom 9.9.2017

